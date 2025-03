Übler Tritt und Rot! Ramos scherzt nach Ausraster

Sergio Ramos kassiert in Mexiko seinen ersten Platzverweis. Während der gegnerische Trainer schimpft, nimmt der Spanier es mit Humor.

Sergio Ramos kassiert in Mexiko seinen ersten Platzverweis. Während der gegnerische Trainer schimpft, nimmt der Spanier es mit Humor.

Nach nur vier Liga-Spielen in Mexiko ist Sergio Ramos das erste Mal vom Platz geflogen. Beim 3:1-Sieg von seinem Team CF Monterrey gegen UNAM Pumas sah der 38-Jährige für einen üblen Tritt die Rote Karte.

Das Spiel war eigentlich so gut wie vorbei, doch der Weltmeister von 2010 konnte sich in der Nachspielzeit nicht beherrschen und trat gegen den gegnerischen Stürmer Guillermo Martínez nach. Der Schiedsrichter zückte sofort Rot.

Ramos-Ellbogenschlag ohne Folgen

Dabei hatte er sogar noch Glück. Denn er hätte durchaus auch schon vom Platz fliegen müssen. Denn schon in der Anfangsphase fiel Ramos negativ auf. Abseits des Schiedsrichters Ismael Rosario López verpasste er seinem Gegenspieler Pablo Bennevendo einen Schlag mit dem Ellbogen ins Gesicht. Auch der VAR griff nicht ein.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Pumas Trainer Efrain Juarez war mächtig angefressen. Der Coach wütete: „Als ausländischer Spieler in dieser Liga wird von einem erwartet, ein Vorbild zu sein. Den mexikanischen Fußball zu schützen, ist von größter Bedeutung. Ich glaube, ihr Kapitän hätte in der 20. Minute eine Rote Karte erhalten müssen. Egal, wie sein Name lautet, er wird auf dem Feld als Vorbild erwartet. Wir müssen alle Verantwortung übernehmen, denn diese Momente sind nicht nur frustrierend, sie sind für unseren Sport wirklich niederschmetternd.“