Vom Kapitän zum Cheftrainer - in 19 Stunden!

„Heute ist ein historischer Tag für diese Institution, da Guido Pizarro beschlossen hat, sich als Spieler des Club Tigres zurückzuziehen. Außerdem hat der Vorstand aufgrund seines Werdegangs, seiner Führungsqualitäten und seiner Vorbereitung beschlossen, ihn zum neuen Trainer unserer Mannschaft zu ernennen“, hieß es in einer Mitteilung des Klubs.

Pizarro beendet überraschend Karriere

Elf Jahre lang spielte Pizarro für den mexikanischen Klub, erzielte als Mittelfeldspieler in 480 Pflichtspielen 20 Tore. Der Argentinier verfügt bereits über eine Pro-Lizenz und einen Master in Sportmanagement, den er an der Universität Barcelona errang. Auch deshalb entschieden sich die Verantwortlichen, ihren langjährigen Kapitän zum neuen Cheftrainer zu ernennen.