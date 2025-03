Geschmackloser Witz über Kane

Der FC Bayern trifft in der Gruppenphase der erstmals im neuen Format ausgetragenen FIFA Klub-Weltmeisterschaft im Sommer auf die Boca Juniors - ein Duell, dem der argentinische Erstligist offenbar schon entgegenfiebert. Denn von dort kam jetzt eine martialisch klingende Ansage - an den Rekordmeister und seinen Stürmer Harry Kane .

Als Lautaro Di Lollo, Innenverteidiger der Boca Juniors, in der Sendung „Paso a Paso“ des argentinischen Bezahlsenders TyC Sports gefragt wurde, wie er sich in einer Eins-gegen-Eins-Situation gegen Kane verhalten würde, antwortete er zunächst: „Harry Kane ist ein großartiger Spieler auf Weltklasseniveau, aber hey, wir werden alles geben.“

Boca Juniors? „Das wird etwas Besonderes“

Die Klub-WM beginnt am 15. Juni. Zum Auftakt in der Gruppe C wartet Auckland City aus Neuseeland auf das Team von Trainer Vincent Kompany, ehe es am 20. Juni im Hard Rock Stadium von Miami gegen die Boca Juniors weitergeht. Dritter Gegner ist der portugiesische Vertreter Benfica.