Irre Szene: Ronaldos Titeltraum platzt dramatisch!

Superstar Cristiano Ronaldo hat mit Al-Nassr das Finale der Champions League in Asien verpasst und muss weiter auf seinen ersten großen Titel in der Wüste warten.

Leeres Tor! Ronaldo kommt nicht zum Ausgleich

Der ehemalige Bayern-Star Sadio Mané erzielte das zwischenzeitliche 1:1 (28.), Ronaldo verpasste kurze Zeit später mit einem Kopfball an die Latte die Führung (34.). In der 95. Minute hatte „CR7″ dann die riesige Chance auf den Ausgleich.

Nach der Partie stand Ronaldo sichtlich bedient im Mittelkreis, gestikulierte und schimpfte vor sich hin. In den Sozialen Medien zeigte er sich später in einem kurzen Statement deutlich gefasster: „Manchmal muss der Traum warten. Ich bin stolz auf dieses Team und alles, was wir auf dem Platz gegeben haben.“

In der Innenverteidigung bei Al-Nassr stand der Ex-Leipziger Mohamed Simakan in der Startelf.

Im Finale am 3. Mai in Dschidda trifft Kawasaki Frontale nun auf den in der saudischen Hafenstadt beheimateten Klub Al-Ahli um den deutschen Trainer Matthias Jaissle, beide Teams können erstmals den Titel holen. Al-Ahli hatte am Vortag das Saudi-Duell gegen Rekordsieger Al-Hilal auch dank eines Treffers des ehemaligen Bundesliga-Profis Roberto Firmino mit 3:1 gewonnen.