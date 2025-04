Celtic und Aberdeen stehen im Pokalfinale

Das Endspiel wird am 24. Mai ausgetragen.

Das Endspiel wird am 24. Mai ausgetragen.

Meister Celtic Glasgow und der FC Aberdeen bestreiten am 24. Mai das Endspiel um den schottischen FA-Cup. Celtic zog durch ein 5:0 (4:0) im Halbfinale gegen den FC St. Johnstone in das Finale im Hampden Park von Glasgow ein, Aberdeen setzte sich gegen Heart of Midlothian erst nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 1:1) durch.