Debüt nach Tod des Vaters: Gegnerische Fans feiern Torhüter

„Mein Papa hätte gewollt, dass ich spiele“, sagte Stevens am Samstag. Schon nach der Schweigeminute für seinen Vater waren die Lüttich-Spieler auf Stevens zugegangen, dem Tränen in den Augen standen. Als der Genk-Schlussmann kurz vor Schluss beim Stand von 1:3 einen Elfmeter hielt, riefen sogar die Fans des fünfmaligen Meisters aus Lüttich seinen Namen. Nach dem Schlusspfiff holten sie Stevens in die Kurve und umarmten diesen.