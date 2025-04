Ex-Nationalspieler stirbt mit 47! Auch Buffon trauert

„Der Tod von Jorge Bolano hinterlässt eine Lücke in den Herzen derer, die ihn kannten und bewunderten. Sein Vermächtnis als Fußballspieler und Trainer wird in der Erinnerung des kolumbianischen Sports weiterleben“, schrieb der Verband und sprach den Angehörigen Beileid aus.

Buffon trauert um Weggefährte Bolano

„Wir haben in den goldenen Zeiten bei einem großen Parma zusammengespielt und gewonnen“, schrieb der frühere italienische Nationaltorhüter. „Auf dem Spielfeld kämpfte er, ohne sich zu schonen, und abseits des Spielfelds erinnere ich mich gern an seine Freundlichkeit und Menschlichkeit, die ihn zu einem Vorbild für alle machten.“

Bolano wechselte 1999 als 22-Jähriger aus seiner Heimat nach Italien zu Parma, wo er in seiner Karriere seine meisten Spiele (128) bestritt. Außerdem lief er in Italien noch für Sampdoria Genua, US Lecce und den FC Modena auf, ehe er 2013 bei Cúcuta Deportivo in Kolumbien seine Laufbahn beendete.