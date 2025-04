FIFA veranstaltet Spiel zum Gedenken an Papst Franziskus

Die FIFA veranstaltet zu Gedenken des verstorbenen Papst Franziskus ein Spiel. Das erklärt Präsident Gianni Infantino am Rande der Beisetzung in Rom.

Der Weltverband FIFA wird in Gedenken an den verstorbenen Papst Franziskus ein Spiel für Kinder und Fußball-Legenden veranstalten. Das kündigte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Rande der Beisetzung am Samstag in Rom an.