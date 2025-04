Flick-Ansage vor Finale gegen Real

In Anbetracht des Finalgegners Real Madrid stellte Hansi Flick gleich eines klar: „Der Job ist noch nicht erledigt.“ Doch nach dem 1:0 (1:0) mit dem FC Barcelona im Halbfinal-Rückspiel des spanischen Fußball-Pokals bei Atlético Madrid hat der frühere Bundestrainer beste Aussichten auf seinen ersten großen Titel mit den Katalanen.

„Wir kämpfen, wir versuchen alles, um Titel zu gewinnen, und wir sind auf einem guten Weg“, sagte der 60-Jährige beim Streamingdienst Barca One .

Nach dem wilden 4:4 im Hinspiel genügte dem Rekordpokalsieger ein Treffer von Ferran Torres in der 27. Minute, um das Ticket für das Endspiel am 25. April in Sevilla zu buchen, wo der FCB nun zum 32. Mal den Pokal gewinnen kann.