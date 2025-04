Frauen-WM: USA wohl Gastgeber 2031, Vereinigtes Königreich 2035

Die Gastgeber für die kommenden drei Weltmeisterschaften der Frauen stehen offenbar fest. Dies kündigt der FIFA-Präsident überraschend an.

Die Fußball-Weltmeisterschaften der Frauen dürften 2031 und 2035 in den USA bzw. im Vereinigten Königreich stattfinden. Wie Gianni Infantino im Rahmen des UEFA-Kongresses in Belgrad mitteilte, gebe es zum Ende der offiziellen Frist für Interessensbekundungen jeweils nur eine gültige Bewerbung. Die Bewerbung für 2031 sei „von den USA potenziell gemeinsam mit anderen CONCACAF-Mitgliedern“, erklärte der FIFA-Präsident. Die von 2035 komme aus Europa aus den Mutterländern des Fußballs im Vereinigten Königreich.

„Die Weltmeisterschaften werden also in großartigen Nationen stattfinden, um den Frauenfußball zu boosten“, führte Infantino aus. Zudem solle für beide Turniere analog zu den Männern die Teilnehmerzahl von 32 auf 48 erhöht werden. Die USA hatten bereits zuletzt öffentlich Interesse an der WM 2031 angemeldet, als potenzieller Co-Gastgeber gilt Mexiko. Als mögliche Konkurrenten galten unter anderem China, Japan und Südafrika, die nun allerdings allesamt offenbar keine gültigen Interessensbekundungen abgaben.