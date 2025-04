Gressel verlässt Messi-Klub Miami

Gressel war 2013 vom FC Eintracht Bamberg in die USA gewechselt und nach den Stationen Atlanta United, D.C. United, Vancouver Whitecaps und Columbus Crew Anfang 2024 in Florida an der Seite von Messi und auch Luis Suárez gelandet. In 40 Pflichtspielen für Miami kam er auf ein Tor und zehn Assists.