"Habe noch weitere Ziele": Bella-Kotchap lässt Zukunft offen

Der zweimalige deutsche Nationalspieler Armel Bella-Kotchap sieht sich in seiner Entwicklung noch nicht am Ende und zeigt sich „offen“ für Neues.

„Ich habe noch weitere Ziele, die ich anstrebe“, sagte der Innenverteidiger des FC Southampton im Podcast „kicker meets DAZN“. Im Sommer 2022 war der heute 23-Jährige vom VfL Bochum in die Premier League gewechselt.

Der englische Fußball habe ihm bei seiner Entwicklung „sehr geholfen“, meinte Bella-Kotchap, der noch bis 2026 bei den Saints unter Vertrag steht und betonte: „Ich möchte in den nächsten Jahren weitere Schritte gehen. Ob das dann in England sein wird, weiß ich nicht. Ich bin offen.“

Schwierige Zeit für Bella-Kotchap in Southampton

In der laufenden Saison wurde der WM-Teilnehmer von 2022 in Southampton monatelang nicht berücksichtigt, sammelte in der Premier League bis Mitte Februar keine einzige Einsatzminute.