Bitteres Reus-Comeback bei Los Angeles

Marco Reus kehrt bei Los Angeles zurück und verliert erneut. Der Meister steckt in der Krise. Gaz anders sieht die Welt für Lionel Messi aus.

Superstar Lionel Messi und Inter Miami sind in der nordamerikanischen Fußballliga MLS das letzte ungeschlagene Team. Die Franchise aus Florida wahrte im achten Saisonspiel ihre weiße Weste durch ein 1:0 (1:0) bei Columbus Crew, Weltmeister Messi agierte dabei weitgehend unauffällig.

Den Siegtreffer vor 60.614 Zuschauern im Huntington Bank Field, der Heimstätte der Cleveland Browns aus der NFL, erzielte Benjamin Cremaschi in der 30. Minute per Flugkopfball. Messi kommt in bislang fünf MLS-Spielen auf drei Treffer und zwei Vorlagen.