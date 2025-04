Mourinho greift Galatasaray-Trainer an die Nase

Startrainer Jose Mourinho von Fenerbahce Istanbul hat für einen erneuten Skandal gesorgt. Im Anschluss an das hitzige Derby im Viertelfinale des türkischen Fußball-Pokals gegen Galatasaray (1:2) packte der Portugiese seinem Gegenüber Okan Buruk unsanft an die Nase, in der Folge fiel der Trainer des Heimteams sofort auf den Rasen.