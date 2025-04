Ronaldo-Hammer verblüfft die Fußballwelt!

Mit einem Traumtor hat Cristiano Ronaldo die Titelhoffnungen seines Klubs Al-Nassr in der Saudi Pro League am Leben erhalten. Beim 2:1-Erfolg gegen Al-Riyadh sorgte der Superstar für großes Staunen.

Nach einer abgeblockten Hereingabe segelte der Ball ihm hohen Bogen in Richtung Strafraumkante - wo CR7 lauerte. Der Superstar donnerte den Ball mit einem Volley in den Winkel. Es war dar entscheidende Treffer in der 64. Minute.