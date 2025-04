Slot besingt Klopp: "Wundervoller Mensch"

In der Stunde seines größten Erfolges dachte Arne Slot an seinen berühmten Vorgänger - und sang eine Hymne auf Jürgen Klopp. Ob beim Ständchen mit dem zu Ehren des Deutschen umgedichteten Evergreen "Life Is Life" oder später vor den TV-Mikrofonen: Der niederländische Meistercoach des FC Liverpool ließ keinen Zweifel daran, wem dieser Triumph auch und zu großen Teilen zu verdanken ist.

Er sei sich "zu 99,9 Prozent sicher", dass auf seinem Handy eine Nachricht von Klopp auf ihn warte, ergänzte Slot in der BBC. "Wir hatten in so vielen Momenten dieser Saison Kontakt. Er hat in der vergangenen Saison gezeigt, was für ein wundervoller Mensch er ist, als er mich vorgestellt hat."