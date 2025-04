Trauer um Nationalspieler: Aubameyang fassungslos

Aubameyang fassungslos: „Ich habe keine Worte“

Boupendza lief 34 Mal für Gabun auf, war Teamkollege des früheren BVB-Stars Pierre-Emerick Aubameyang, der sich bei Instagram fassungslos zeigte: „Ich habe keine Worte. Ruhe in Frieden, mein Bruder“, schrieb der inzwischen bei Al-Quadisiyah in Saudi-Arabien aktive „Auba” in einer Story, in der er ein gemeinsames Bild postete.