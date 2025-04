UEFA plant Gedenkminute für Papst Franziskus

Unter anderem in den Halbfinal-Hinspielen der Champions League soll des verstorbenen Papstes gedacht werden.

Bei den Halbfinal-Hinspielen der Champions League zwischen dem FC Arsenal und Paris Saint-Germain sowie dem FC Barcelona und Inter Mailand wird vor Anpfiff des verstorbenenen Papstes Franziskus gedacht. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitag mit. Demnach wird es in der kommenden Woche auch vor Beginn der Halbfinalspiele der UEFA Youth League und der Frauen-Champions-League eine Gedenkminute geben.

Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Unter der Woche waren bereits in der ersten Liga Italiens, der Serie A, sowie in den Coppa-Italia-Halbfinals Gedenkminuten abgehalten worden.