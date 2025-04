Völlig verrückter Messi-Abend

SPORT1 10.04.2025 • 08:51 Uhr Sein Team liegt nach der Hinspiel-Pleite auch im Rückspiel hinten, dann dreht Lionel Messi auf und trifft doppelt. Der Doppelpack rundet einen völlig verrückten Messi-Abend ab.

Superstar Lionel Messi hat Inter Miami mit einem Doppelpack ins Halbfinale des CONCACAF Champions Cup geführt. Der argentinische Weltmeister avancierte beim 3:1 seines Teams im Viertelfinal-Rückspiel gegen Los Angeles FC zum Matchwinner.

Der achtmalige Weltfußballer Messi habe im Fußball „schon alles erreicht, er ist der Größte der Geschichte und er ist weiterhin ein Beispiel dafür, wie man im Wettbewerb bestehen kann“, sagte Trainer Javier Mascherano: „Bis zum letzten Tag, an dem er auf dem Platz steht, will er gewinnen und wird das Unmögliche tun, um zu gewinnen. Und es geht nicht nur darum zu wollen, man muss es auch können, und das hat er.“

Miami hatte das Hinspiel in Los Angeles mit 0:1 verloren. Im Rückspiel zeigte Messi dann, dass er auch mit 37 noch eine spektakuläre Show liefern kann. Erst glich er in der 35. Minute den frühen Rückstand durch Aaron Long (9.) aus. Nachdem Federico Redondo (61.). Miami mit 2:1 in Führung gebracht hatte, entschied Messi sechs Minuten vor dem Ende die unterhaltsame Partie mit einem verwandelten Strafstoß zum 3:1.

Danach kannte die Freude beim Argentinier keine Grenzen mehr. Er rannte gleich zum Spielfeldrand, klatschte erst mit einigen Kindern ab und umarmte dann voller Freude seine eigenen Sprößlinge.

Messis Schlitzohr-Tor zurückgenommen

Der emotionale Jubel nach dem entscheidenden Treffer zum Einzug ins Halbfinale, rundete einen völlig verrückten Messi-Abend ab.

Dieser startete zunächst alles andere als nach Plan. Früh geriet Miami nach einem Treffer von Long in Rückstand und musste nach der Niederlage im Hinspiel einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen.

In der 31. Minute versuchte Messi dann den Gegner schlitzohrig auszutricksen. Der Argentinier führte einen Freistoß von der Strafraumkante schnell aus und verwandelte den Ball, am verdutzt guckenden Hugo Lloris vorbei, ins Tor. Der Franzose hatte gerade noch seine Mauer positioniert. Doch das Tor wurde anschließend nach wilden Protesten durch den VAR zurückgenommen, da der Schiedsrichter den Ball wohl noch nicht freigegeben hatte.

Doch nur vier Minuten später kam es dann zu einem „Vintage-Messi-Moment“. Der 37-Jährige bekam den Ball am Strafraum, dribbelte mit seinen typischen kleinen Dribbling-Bewegungen an einem Gegenspieler vorbei und schlenzte den Ball anschließend zum Ausgleich in den rechten Winkel.

Verrückte Rudelbildung nach Foul an Messi

Schon jetzt riss es die Fans in Miami von ihren Sitzen und aus dem Publikum waren zahlreiche „Messi, Messi“-Sprechchöre zu hören, wie sie zu seiner besten Zeit regelmäßig durch das Camp Nou in Barcelona dröhnten.

Das Spiel sollte dann aber noch eine Pointe liefern. Nachdem Federico Redondo Miami mit 2:1 in Führung gebracht hatte, fehlte noch ein Tor für das Weiterkommen. Und wie sollte es anders sein, wurde natürlich Weltstar Messi zum Helden. Fünf Minuten vor dem Spielende bekam Inter Miami einen Elfmeter zugesprochen, den er souverän ins rechte Eck verwandelte.

Es folgte der emotionale Jubel mit seinen Kindern und spätestens jetzt saß niemand mehr auf seinem Sitz. Erneut schallten die „Messi, Messi“-Sprechchöre durch das Stadion, jetzt sogar noch deutlich lauter.

Ein Kapitel gab es dann aber doch noch an diesem verrückten Messi-Abend, wenn auch kein schönes. In der Nachspielzeit foulte Eddie Segura Messi hart. Es folgte eine Wüste Rudelbildung, in der Olivier Giroud, Jordi Alba in den Schwitzkasten nahm und zwei Spieler beider Mannschaften sich in Wrestling-Manier auf den Boden warfen.

Wenige Minuten später wurde die Partie abgepfiffen und Miami stand dank ihres Helden Lionel Messi erstmals in der Vereinsgeschichte im Halbfinale des CONCACAF Champions Cup. Dort trifft Miami nun auf CF Monterrey aus Mexiko.

