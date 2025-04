Zwanziger: Infantino soll sich "als Zirkusdirektor outen"

„Sie sollen einfach sagen, wir machen Fußball und das ist heute ein großes Geschäft. Wir sind im Wesentlichen Unterhaltung und Zirkus. Mit diesem Zirkus verdienen wir Geld, das wir an Klubs und unsere Mitgliedsverbände zurückgeben. Und die sollen damit machen, was sie wollen. Das wäre eine ehrliche Haltung.“

„FIFA ohne Korruption“ wird es nicht geben

Nach Ansicht Zwanzigers wird es eine „FIFA ohne Korruption nicht geben“. Das liege auch an Infantino. „Er will die Macht. Du hast so viel Geld in der Hand, mit der du jede Kritik im Grunde genommen im Keim ersticken kannst. Diese Geldmaschine FIFA läuft immer weiter. Auf diese Art bekommst du eigentlich die Mehrheit für alles“, äußerte der frühere Boss des Deutschen Fußball-Bundes.