Ancelottis Träume: Selecao im Maracana und Bestseller

"Das wird ein Bestseller", antwortete der 65-Jährige, am Montag als neuer Selecao-Coach vorgestellt, auf die Frage nach einem fünften Buch, bevor in Kürze sein viertes Werk über seine fünf Champions-League-Titel (mit AC Mailand und Real Madrid) auf den Markt kommt. Und das Thema? Brasiliens sechster WM-Triumph im kommenden Sommer bei der Endrunde in Nordamerika.