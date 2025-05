Arzt neuer CBF-Präsident - Ancelotti beruft Selecao am Montag

Der Italiener, der am Samstag nach drei Champions-League-Titeln mit Real Madrid einen bewegenden Abschied von den "Königlichen" bekam, wird schon am Montagabend in Rio de Janeiro seinen ersten Kader nominieren. Rekordweltmeister Brasilien strauchelt in den Eliminatorias für die kommende WM, könnte sich aber in den anstehenden Duellen in Ecuador (5. Juni) und gegen Paraguay (10. Juni) vorzeitig das Ticket für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada sichern.