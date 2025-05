Ausschreitungen nach Sturm-Meisterfeier in Graz

Nach dem Meisterschaftsgewinn von Sturm Graz in der österreichischen Fußball-Bundesliga ist es zu teils schweren Ausschreitungen gekommen. Angaben der Polizei zufolge wurden am Samstagabend und in der folgenden Nacht fünf Sicherheitskräfte sowie zwei Polizisten verletzt.

Es gab zuvor überhaupt keine Auseinandersetzung

Sturm Graz hatte sich am Samstag durch ein 1:1 gegen den direkten Verfolger Wolfsberger AC am letzten Spieltag die Meisterschaft gesichert. Der Traditionsklub aus der Steiermark holte sich damit den entscheidenden Punkt, um zum zweiten Mal in Folge den Titel in der österreichischen Bundesliga zu gewinnen.