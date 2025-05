"Beunruhigend": Klaveness kritisiert Infantino-Reise

Am Donnerstag findet in Asunción/Paraguay der Kongress des Fußball-Weltverbandes statt. FIFA-Präsident Infantino ist in dieser Woche zunächst an der Seite von US-Präsident Donald Trump unterwegs, der in Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten die erste große Auslandsreise abhält. Infantino, der sich zuletzt regelmäßig mit Trump getroffen hatte, sprach am Dienstag beim Saudi-US-Investment-Forum in Riad.