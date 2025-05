Presse feiert "wahren König": Hummels sagt "Ciao"

Im Interview mit DAZN nach dem Spiel zeigte sich der frühere Profi von Borussia Dortmund bewegt. „Ich weiß nicht genau, wie ich mich fühlen soll. Ich bin glücklich, traurig, voller Emotionen“, sagte der 36-Jährige: „Ich bin froh, dass wir es doch noch in die Europa League geschafft haben - auch wenn wir nur knapp an der Champions League vorbeigeschrammt sind.“

„Die letzten Minuten sind unvergesslich“

In der 90. Minute eingewechselt, hatte der Innenverteidiger mit der AS Rom im letzten Einsatz seiner Fußballkarriere am Sonntag ein 2:0 (1:0) beim FC Turin geholt - und doch verpassten die Giallorossi die Königsklasse. Der fünfte Rang in der Abschlusstabelle reicht nur für die Europa League.