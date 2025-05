Entlassung von Präsident Rodrigues: CBF legt Berufung ein

Ein Gericht in Rio de Janeiro hatte den Arbeitsvertrag des bisherigen Präsidenten für ungültig erklärt und die Entlassung angeordnet. Nun folgt die Reaktion.

Der brasilianische Fußballverband CBF geht gegen die Absetzung seines Präsidenten Ednaldo Rodrigues vor. Am Freitag legte das Präsidium beim Obersten Gerichtshof Berufung ein. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP, der die Klage vorliegt.

Ein Gericht in Rio de Janeiro hatte am Donnerstag die Amtsenthebung Rodrigues‘ und „schnellstmögliche“ Neuwahlen angeordnet. Die Anwälte des CBF-Präsidiums beklagten nun eine „direkte Verletzung“ der verfassungsmäßigen Ordnung und beantragten eine einstweilige Verfügung, um die Wahl auszusetzen. Zudem bezeichneten sie die Ernennung des Interimspräsidenten Fernando José Sarney in ihrer Klage als „rechtswidrig“ und warnten davor, dass die Entscheidung zu internationalen Sanktionen gegen die Selecao führen könnte.