Eredivisie: PSV Eindhoven holt erneut die Meisterschaft

Am letzten Spieltag der niederländischen Fußballliga hat die PSV Eindhoven den Gewinn des 26. Meistertitels der Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Die Mannschaft von Cheftrainer Peter Bosz gewann am Sonntagnachmittag mit 3:1 (1:0) bei Sparta Rotterdam und verteidigte damit erfolgreich den Titel in der Eredivisie im Fernduell mit Ajax Amsterdam.

Die PSV ging durch den ehemaligen Bayern-Flügelspieler Ivan Perišić (27.) in Führung. Luuk de Jong (58.) und Malik Tillman (84.), die ebenfalls in der Bundesliga gespielt hatten, machten für Eindhoven alles klar. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Sparta hatte Mittelfeldspieler Gjivai Zechiel (52.) erzielt.

Eindhoven gewann die Eredivisie mit nur einem Punkt Vorsprung vor Rekordmeister Ajax Amsterdam. Ajax hatte die Tabellenführung erst am vergangenen Spieltag nach einem Gegentor in der neunten Minute der Nachspielzeit gegen den FC Groningen (2:2) an Eindhoven verloren. Ajax gewann zwar am letzten Spieltag gegen Twente Enschede 2:0 (1:0), musste sich jedoch mit der Vizemeisterschaft begnügen, nachdem das Team einen Vorsprung von neun Punkten in nur vier Wochen verspielt hatte.