Ex-Münchner Reina beendet Karriere

Der spanische Torwart hängt seine Handschuhe an den Nagel.

Karriereende mit 42 Jahren: Der frühere Münchner Pepe Reina hängt seine Torwarthandschuhe an den Nagel. Der ehemalige spanische Nationalspieler, Welt- und zweimal Europameister mit der Seleccion, wird am Freitag zum letzten Mal auf dem Platz stehen. Dann trifft Reina am letzten Spieltag der Serie A mit seinem Klub Como 1907 auf Inter Mailand (20.45 Uhr/DAZN).