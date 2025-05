Er ist zurück! Ex-Schalker Knäbel bekommt neue Boss-Rolle

Der Westfale war schon einmal in leitender Funktion beim SFV tätig - nun ist er zurück.

Der Westfale war schon einmal in leitender Funktion beim SFV tätig - nun ist er zurück.

Auf der Mitgliederversammlung des SFV stimmten die Delegierten per Akklamation für den 58-jährigen Westfalen mit eidgenössischem Pass als Nachfolger des bisherigen Verbandschefs Dominique Blanc. Knäbel, der bereits von 2009 bis 2014 als Technischer Direktor beim SFV arbeitete, tritt sein Amt am 1. August an.