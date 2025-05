FIFA-Unterstützung für afghanische Exil-Fußballerinnen

Mädchen und Frauen haben in Afghanistan seit der Rückkehr der Taliban an die Macht kaum noch Rechte zur Selbstverwirklichung und leiden unter massiven Repressionen. Große Teile der weiblichen Bevölkerung haben das Land deshalb verlassen. Die FIFA kündigte in diesem Zusammenhang die gezielte Förderung von Mädchen und Frauen in Afghanistan ebenso an wie ihren Einsatz an entscheidenden Stellen des Landes für die Belange von Fußballerinnen an.