Infantino hält Ronaldo-Teilnahme an Klub-WM für möglich

Superstar Cristiano Ronaldo wird im Sommer bei der Klub-WM fehlen - oder doch nicht? Zumindest FIFA-Präsident Gianni Infantino hat eine Teilnahme des Portugiesen noch nicht abgehakt, obwohl sich dessen Klub Al-Nassr nicht für das Turnier in den USA qualifiziert hat.

"Es gibt Gespräche mit einigen Vereinen. Wenn also ein Verein Interesse hat und Ronaldo für die Klub-Weltmeisterschaft verpflichten möchte... wer weiß", sagte Infantino in einem Interview mit dem YouTuber und Streamer IShowSpeed.

Ronaldos Vertrag in Saudi-Arabien läuft am 30. Juni aus, die Klub-WM beginnt am 18. Juni. Der Weltfußballverband FIFA hatte aber extra ein zusätzliches Transferfenster vom 1. bis 10. Juni eingeführt, damit Vereine rechtzeitig vor dem Turnier noch Verträge abschließen können.