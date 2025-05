Keine Lizenz! Traum von Europa geplatzt

Fortuna Sittard liegt in der Eredivisie aussichtsreich im Rennen um die Europapokalplätze. Doch der Traum vom internationale Geschäft platzt schon vor dem Saisonfinale.

In der ersten niederländischen Liga steht am kommenden Wochenende der letzte Spieltag der Saison auf dem Programm. Mit NEC Nijmegen, dem SC Heerenveen und Fortuna Sittard liegen auf den Rängen acht bis zehn gleich drei Teams mit jeweils 40 Punkten.

Die Plätze acht und neun berechtigen in der Eredivisie in dieser Saison zur Teilnahme an den europäischen Playoffs - dabei geht es um die Qualifikation für die Conference League. Fortuna Sittard braucht sich im Spiel gegen den FC Utrecht aber eigentlich gar nicht anstrengen, um noch einen der beiden vor ihnen liegenden Klubs zu verdrängen.