Was Messi und Ronaldo in den vergangenen 24 Stunden widerfuhr

Die beiden überragenden Spieler der 2010er-Jahre scheitern mit ihren Klubs in Saudi-Arabien und den USA im jeweiligen internationalen Wettbewerb.

Gestikulierend und ins Selbstgespräch vertieft, stand Cristiano Ronaldo im Mittelkreis und trauerte seinem soeben verpassten ersten Wüsten-Titel in Saudi-Arabien nach.

Was der 40-Jährige am späten Mittwochabend noch nicht wusste: Lionel Messi sollte nur Stunden später in den USA dasselbe Schicksal ereilen.