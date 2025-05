Klinsmann: Klub-WM "ein Glücksfall für die Spieler"

Der Wahl-Amerikaner lebt in Los Angeles und gehört der FIFA Technical Study Group an, die die Turnierspiele des Wettbewerbs mithilfe von Datenanalysen genau unter die Lupe nehmen wird. „Die Chance, ein Jahr vor der WM die Spielorte und Gegebenheiten in den USA auszutesten, ist ein Glücksfall für viele Spieler“, sagte Klinsmann. Der 60-Jährige ist sich sicher: „Die Amerikaner sind sehr auf Events programmiert. Es wird an nichts fehlen.“