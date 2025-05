Klopp-Sensationsgerücht wird immer skurriler!

Maximilian Huber , Carsten Arndt 20.05.2025 • 10:36 Uhr Wildes Gerücht aus Italien: Jürgen Klopp soll neuer Cheftrainer bei der AS Rom werden, plötzlich wird auf eine versteckte Video-Botschaft verwiesen. Am Ende schafft Klopps Berater Klarheit.

Es klang schon wild, als es erstmals die Runde machte und wurde von Stunde zu Stunde noch skurriler: Das Gerücht, Jürgen Klopp werde neuer Trainer der AS Rom, hat am Dienstagvormittag für eine Menge Wirbel gesorgt.

Zunächst hatte La Stampa, die auflagenstärkste Tageszeitung Italiens, einen Bericht veröffentlicht, wonach Klopp sich am Sonntag um 22.57 Uhr mit der Roma geeinigt habe, Nachfolger von Claudio Ranieri zu werden. „Roma, habemus mister“ (Rom, wir haben einen Trainer) lautet die Überschrift des Textes - in Anspielung an den lateinischen Spruch „Habemus papam“ (Wir haben einen Papst).

Die Meldung verbreitete sich im Anschluss wie ein Lauffeuer. In Deutschland, England und Spanien war das Thema in nahezu allen Sportmedien präsent. Auch die italienische Nachrichtenagentur Ansa griff die überraschende Meldung auf.

Klopp-Gerücht sorgt für Wirbel - und wird immer wilder!

Doch wenig später ruderte La Stampa selbst zurück und berief sich auf den Klub, der der in Turin ansässigen Zeitung gegenüber die Meldung klar dementiert habe. Alle Gerüchte - wohlgemerkt von La Stampa in Umlauf gebracht - würden nun wieder in der Schublade verschwinden.

Kurios: Das Blatt verwies nun auf ein Video, das die Friedkin Group, Unternehmensgruppe des US-Milliardärs Dan Friedkin und Hauptanteilseigner der Roma, am 16. Mai veröffentlicht hatte. Darin sind in einem Video über den Klub nach und nach das Kolosseum, der Lupa Capitolina, das Stadio Olimpico, der Petersdom und das Pantheon gezeigt.

Da die Anfangsbuchstaben der Sehenswürdigkeiten den Namen Klopp ergeben, habe das Video dafür gesorgt, dass in der Stadt stundenlang das Gerücht kursiert habe, Klopp werde neuer Trainer, was die Zeitung nur aufgegriffen habe. Wie sich dann allerdings der konkrete Zeitpunkt einer Einigung zwischen Klopp und der Roma in den Artikel geschafft hat, bleibt bei dieser vermeintlichen Erklärung ein Rätsel.

Für finale Klarstellung sorgte wenig später dann Klopps langjähriger Berater Marc Kosicke. „Die Nachricht, dass Klopp nächster Trainer der Roma wird, ist nicht wahr“, sagte er dem Nachrichtenportal winwin.com.

Immer wieder Gerüchte um Klopp

Erst zu Jahresbeginn hatte Klopp eine neue Rolle im Fußball-Imperium von Red Bull angenommen. Für den Konzern agiert der 57-Jährige als Head of Global Soccer, mit RB Leipzig ist eines der Vorzeigemodelle Red Bulls allerdings an einer Europapokal-Teilnahme gescheitert.

Nach SPORT1-Informationen begleitet Klopp die Sachsen auch nicht auf deren Auslandstour nach Brasilien, wie zunächst eigentlich angedacht war. Leipzig reist am Freitag nach Südamerika und wird dort unter anderem ein Testspiel gegen den FC Santos um Neymar absolvieren. Die Rückreise ist für den 30. Mai vorgesehen.