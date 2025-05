TV-Hammer um Bayern und BVB bei der Klub-WM!

Die Spiele vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München und Borussia Dortmund bei der Klub-WM im Sommer werden auch im Free-TV zu sehen sein. Das gab DAZN , exklusiver weltweiter Broadcaster des Turniers in den USA, am Mittwoch bekannt.

Klub-WM: DAZN sichert sich Exklusivrechte

Der Privatsender wird die Partien auch auf dem eigenen Streamingdienst Joyn übertragen, sollte kein deutsches Team ins Achtelfinale kommen, zeigt der Sender je ein Spiel pro K.o.-Runde sowie das Finale live. DAZN hatte für die Exklusivrechte an der Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) dem Vernehmen nach rund eine Milliarde US-Dollar an den Weltverband FIFA gezahlt.

Die Bayern starten einen Tag später (18.00 Uhr MESZ) gegen Auckland City in das Turnier, weitere Gegner in Gruppe C sind die Boca Juniors (20. Juni) und Benfica Lissabon (24. Juni). Der BVB trifft in Gruppe F auf Fluminense Rio de Janeiro (17. Juni), Mamelodi Sundowns (21. Juni) und Ulsan HD (25. Juni).