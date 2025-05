Maradona-Prozess muss neu aufgerollt werden

Der aufsehenerregende Gerichtsprozess zur Ursache für den Tod von Fußball-Ikone Diego Maradona muss neu aufgerollt werden. Das Gericht von San Isidro erklärte den Prozess am Donnerstag nach zweieinhalb Monaten Verhandlung für ungültig und ordnete ein neues Verfahren an.

Hintergrund ist ein Skandal um Richterin Julieta Makintach. Sie war am Dienstag aufgrund von Befangenheitsvorwürfen zurückgetreten . Zuvor hatten mehrere Verteidiger ihre Unparteilichkeit in Zweifel gezogen.

Makintach, eine von drei Richtern in dem Verfahren, war wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem Dokumentarfilm über den Fall in die Kritik geraten. Argentinische Medien hatten am Wochenende Filmmaterial veröffentlicht, das sie offenbar bei einem Interview im Gerichtssaal zeigt – trotz eines ausdrücklichen Verbots von Kameraaufnahmen.