Medien: Ter Stegen bei Barca womöglich vor dem Aus

Laut einem Bericht von RAC-1 sei Laporta zuversichtlich, dass der 24-Jährige zu Barca wechselt - in diesem Fall solle ter Stegen gehen. Die spanische AS schrieb von einem „Paukenschlag“. Ter Stegen (34) besitzt bei den Katalanen noch einen Vertrag bis 2028, er war 2014 von Borussia Mönchengladbach dorthin gewechselt.

Anfang Mai hatte ter Stegen sieben Monate nach einer schweren Knieverletzung sein Comeback für Barca gegeben, in den entscheidenden Saisonspielen hatte Trainer Hansi Flick ihm aber den Polen Wojciech Szczesny vorgezogen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte in der vergangenen Woche hingegen mit Blick auf das Final Four in der Nations League betont, ter Stegen sei weiterhin die Nummer 1 in der deutschen Nationalmannschaft.