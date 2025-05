Messi schwärmt von Ronaldo-Rivalität: "War eine goldene Ära für uns"

In einem Beitrag auf dem offiziellen X-Account des Ballon d’Or würdigte der achtmalige Gewinner der Trophäe die gemeinsame Ära mit seinem langjährigen Konkurrenten.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„In sportlicher Hinsicht war es sehr schön. Wir trieben uns gegenseitig an, immer besser zu werden, weil wir beide sehr ehrgeizig sind. Er wollte immer alles gewinnen – und ich genau so“, sagte Messi über den jahrelangen Wettstreit mit Ronaldo.

„Eine goldene Ära“

„Es war eine goldene Ära für uns und jeden Fußballfan. Was wir über einen solch langen Zeitraum geleistet haben, verdient größten Respekt. Denn wie man so schön sagt: Es ist einfach, nach oben zu kommen – der schwierige Teil ist, dort zu bleiben."

Zwischen 2008 und 2023 gewannen Messi und Ronaldo gemeinsam 13 Mal den Ballon d’Or – Messi achtmal, Ronaldo fünfmal. Über mehr als ein Jahrzehnt lieferten sich die beiden Ausnahmespieler einen verbissenen sportlichen Wettkampf und trieben sich gegenseitig zu Höchstleistungen an.

Jetzt Inter Miami und al-Nassr

Ihr Duell prägte eine Ära – und wird in der Fußballgeschichte unvergessen bleiben. Heute sind die beiden Fußball-Ikonen weit entfernt von den großen europäischen Bühnen aktiv. Lionel Messi (37) spielt mittlerweile für Inter Miami in der Major League Soccer, wo er in der laufenden Saison bereits zehn Tore erzielt und drei weitere vorbereitet hat.