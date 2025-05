Messi-Tor wird zu innovativem Kunstprojekt

Kaum ein Fußballer erzielte in seiner Karriere so viele Traumtore wie Lionel Messi. Jetzt soll der Argentinier sein schönstes Tor auswählen, welches für ein gemeinnütziges Kunstprojekt verwendet wird.

Kaum ein Fußballer erzielte in seiner Karriere so viele Traumtore wie Lionel Messi. Jetzt soll der Argentinier sein schönstes Tor auswählen, welches für ein gemeinnütziges Kunstprojekt verwendet wird.

Für das Projekt „A Goal in Life“ hat die Inter Miami CF Foundation Fußball-Ikone Lionel Messi und Künstler Refik Anadol eingeladen, um ein weltweit einmaliges Kunstwerk zu erschaffen.

Bereits 800 Tore schoss der Argentinier in seiner Karriere, das letzte vor kürzlich in der MLS gegen Minnesota. Seit Jahren diskutieren Fans und Experten, welcher der vielen Treffer aufgrund der Wichtigkeit und Perfektion hervorgehoben werden sollte.

Fusion aus Fußball und Kunst

Am 22. Mai soll das auserwählte Tor auf allen Kanälen der Inter Miami CF Foundation veröffentlicht und durch Refik Anadol in seiner Kunst verewigt werden.

Der türkisch-amerikanische Medienkünstler ist besonders für seine Arbeit mit künstlicher Intelligenz und Daten bekannt. Das von Messi erkorene Tor wird er in ein neues Werk verwandeln und somit die Welt des Fußballs mit seiner Kunst verbinden.

Messi hilft gemeinnütziger Aktion

Das gesamte Projekt ist dabei einem wohltätigen Zweck gewidmet. Die Inter Miami CF Foundation und UNICEF werden das Geld in Bildungsprogramme in fünf Ländern Lateinamerikas und der Karibik investieren.

„Es ist eine außerordentliche Ehre, mit Leo Messi, einem der größten Sportler unserer Zeit, an einem Projekt zusammenzuarbeiten, das gemeinnützige Organisationen wie UNICEF unterstützt und die emotionale Tradition des Sports mit der Zukunft der Kunst verbindet“, schwärmte Anadol.

Das fertige Werk wird am 11. Juni vom weltweit führenden Auktionshaus Christie’s in New York offiziell vorgestellt.