Nach "schrecklicher Saison": Haaland will Trostpreis FA Cup

Stürmerstar Erling Haaland peilt zum Ende einer "schrecklichen Saison" mit Manchester City den Trostpreis FA Cup an. "Diese Saison war hart", sagte der Norweger vor dem Endspiel gegen Außenseiter Crystal Palace (17.30 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion, und er ergänzte: "Es ist nicht schön, so viele Spiele zu verlieren. Es ist langweilig und macht keinen Spaß. Deshalb müssen wir gut abschließen und einen Pokal holen."

City steht zum dritten Mal in Serie im Finale. Der bislang letzte von sieben Cup-Triumphen gelang 2023 gegen Stadtrivale Manchester United (2:1), gegen den das Endspiel im vergangenen Jahr verloren wurde (1:2). Palace verlor seine beiden Finals gegen United (1:2 n.V. 2016, 3:3 n.V./0:1 1990) und hat in 119 Jahren Klubgeschichte noch keinen Titel gewonnen.

Hat er recht? "Natürlich", sagte Haaland, "wir waren nicht gut genug in der Liga." Dort kann City trotz neun Niederlagen in 36 Spielen aber immerhin die Qualifikation für die Champions League klarmachen. Eine Saison ohne Titel hatte es in der Pep-Ära nur in dessen erstem Jahr in Manchester 2016/17 gegeben.