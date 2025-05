ÖFB beklagt "beispiellose Hetzkampagne" gegen Schiedsrichter

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat eine „beispiellose Hetzkampagne“ gegen einen nicht namentlich genannten Schiedsrichter angeprangert. Der Schiedsrichter sei „auf verschiedenen digitalen Plattformen und in Internetforen“ Angriffen ausgesetzt gewesen, die zu „erschütternden“ Auswirkungen geführt hätten, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Statement. „Im Namen des Betroffenen“ hat der Verband zudem bereits Anzeige erstattet.