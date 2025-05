Meister-Wahnsinn nach 90 Jahren Leidenszeit

Nach 90 Jahren ist Union Saint-Gilloise wieder belgischer Fußballmeister. Der Klub aus der Peripherie von Brüssel machte den Titel am Sonntag durch ein 3:1 (1:1) gegen KAA Gent perfekt. Die Gelb-Blauen unter Trainer Sébastien Pocognoli, als Profi einst bei Hannover 96 unter Vertrag, beendeten die Saison in der Pro League mit einem Vorsprung von drei Punkten vor Titelverteidiger FC Brügge.

In der Nachkriegszeit erlebte der Klub eine lange Phase des Niedergangs, der ihn bis zum Abstieg in die vierte Liga und mehrere Male kurz vor den Bankrott führte. Dann die Wende: USG wurde 2018 von den englischen Geschäftsleuten Tony Bloom und Alex Muzio gekauft, 2021 gelang die Rückkehr in die erste Liga.