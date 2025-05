Große Ehre für Salah: Liverpool-Star überstrahlt in England alle

Englischer Fußball-Meister ist er schon, der Titel des Torschützenkönigs ist ihm kaum mehr zu nehmen - nun ist Mohamed Salah auch zum besten Spieler der Saison in der Premier League gewählt worden.

Überwältigende Mehrheit für Salah

Von den 918 stimmberechtigten Mitgliedern votierten 90 Prozent für Salah, einen größeren Vorsprung hatte in diesem Jahrhundert kein Sieger gehabt. Salah verwies seinen Teamkollegen Virgil van Dijk sowie Alexander Isak (Newcastle United) auf die Plätze.

Der FC Liverpool hatte in der Debüt-Saison von Teammanager Arne Slot bereits vor zwei Wochen vorzeitig den Gewinn der Meisterschaft klargemacht. In der Torjägerliste führt Salah drei Spieltage vor Saisonende mit 28 Toren, damit hat der 32-Jährige fünf Treffer mehr erzielt als Isak. Nach seiner Vertragsverlängerung im April wird Salah auch in der kommenden Saison für die Reds auf Torejagd gehen.