"Schmierentheater": Ronaldo kritisiert eigenen Verband

„So lange die CBF-Statuten so sind und die Macht in der Hand der 27 Landespräsidenten bleibt, wird dieses Schmierentheater weitergehen“, klagte der dreimalige Weltfußballer.

No-Name als Nachfolger gewählt

Die Landesfürsten gingen überraschend schnell zur Tagesordnung über und einigten sich auf Samir Xaud (41), einen Nobody aus dem Eliteklub-freien Amazonas-Bundesland Roraima, als Rodrigues-Nachfolger. Kritiker sehen in ihm eine Marionette, die am 25. Mai wohl als einziger Kandidat gewählt wird. Einen Tag später soll Ancelotti sein Amt antreten. „Solange die Macht in ihrer Hand ist“, sagte Ronaldo frustriert über die Landesfürsten, „wird sich nichts ändern.“