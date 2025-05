Trans-Frauen im englischen Fußball künftig ausgeschlossen

Der Ausschluss gilt in England ab dem 1. Juni, auch in Schottland dürfen Trans-Frauen bald nicht mehr im Frauenfußball aktiv sein.

In England dürfen Trans-Frauen künftig nicht mehr am regulären Spielbetrieb der Fußballerinnen teilnehmen. Das teilte der nationale Verband FA am Donnerstag mit.