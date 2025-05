Geschichte geschrieben! Samsunspor qualifiziert sich erstmals für Europa

Samsunspor hat Historisches geschafft: Erstmals in der Vereinsgeschichte qualifiziert sich der Klub vom Schwarzen Meer für einen europäischen Wettbewerb. Möglich machte das der Pokalsieg von Galatasaray, das bereits für die Champions League qualifiziert ist – wodurch der vierte Tabellenplatz von Samsunspor zur internationalen Teilnahme berechtigt.

„Ein weiterer Traum geht in Erfüllung!“, jubelte der Verein in den sozialen Medien. „Wir haben standgehalten, geglaubt und gesiegt – jetzt beginnt unsere Reise durch Europa.“ Der Moment werde „mit goldenen Lettern“ in den Vereinsannalen verewigt.