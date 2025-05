UEFA warnt vor illegalem Ticketverkauf für Finalspiele

Erste Tickets bereits storniert

Den Auftakt zu den drei anstehenden Finalspielen bildet das Endspiel in der Europa League zwischen Tottenham Hotspur und Manchester United am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Bilbao. Eine Woche später duellieren sich in Breslau Betis Sevilla und der FC Chelsea um den Titel der Conference League. Am 31. Mai steigt in München das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand.