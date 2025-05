WM 2034: Menschenrechtsorganisationen warnen - Kritik an FIFA

Menschenrechtsorganisationen prangern Missstände auf Großbaustellen für die WM 2024 in Saudi-Arabien an. Zahlreiche Arbeiter würden ums Leben kommen.

Menschenrechtsorganisationen haben die Missstände auf Großbaustellen in Saudi-Arabien angeprangert und mit Blick auf die Fußball-WM 2034 vor Risiken für Wanderarbeiter gewarnt. Zahlreiche Arbeitnehmer würden bei „grausamen, aber vermeidbaren Unfällen am Arbeitsplatz sterben, darunter Stürze von Gebäuden, Stromschläge und sogar Enthauptungen“, berichtete Human Rights Watch am Mittwoch.

Auch die Organisation FairSquare kommt in einem Bericht zu dem Schluss, dass der mit Projekten wie der Weltmeisterschaft verbundene Anstieg an Bauarbeiten „aller Wahrscheinlichkeit nach zu Tausenden von ungeklärten Todesfällen unter ausländischen Niedriglohnarbeitern“ führen werde.

Auch die FIFA gerät in den Fokus

Auch Amnesty International kritisierte in einem neuen Bericht den Umgang mit Arbeitnehmern aus dem Ausland in Saudi-Arabien. So würden Angestellte in Privathaushalten unter anderem „extremer Ausbeutung“ ausgesetzt sein.