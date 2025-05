Zweite Station in Dänemark: Zorniger übernimmt Odense BK

Der frühere Bundesliga-Trainer Alexander Zorniger arbeitet ab Juli erneut in Dänemark und übernimmt dort einen Aufsteiger. Wie sein neuer Klub Odense BK mitteilte, erhält der 57-Jährige bei dem Erstliga-Rückkehrer einen Vertrag über drei Jahre. In Odense soll der Schwabe, der zuletzt Greuther Fürth trainierte, „zur weiteren Entwicklung des Klubs“ beitragen, hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Zorniger hatte bereits von 2016 bis 2019 bei Bröndby IF eine Mannschaft in der Superliga betreut und in der Saison 2017/18 den dänischen Pokal gewonnen. In Deutschland war Zorniger neben Fürth auch bei RB Leipzig (2012 bis 2015) und dem VfB Stuttgart (2015) als Trainer aktiv.